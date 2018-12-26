Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 84.939.660 ASELSAN 81.129.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|84.939.660
|ASELSAN
|81.129.801
|Garanti Bankası
|62.805.170
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|53.598.315
| Kardemir (D)
|48.448.456
|Halkbank
|46.634.453
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|33.496.586
| Sasa Polyester
|20.963.898
| İş Bankası (C)
|19.425.130
|Petkim
|17.265.858
| Koza Madencilik
|15.578.328
|Türk Telekom
|14.490.706
|Emlak Konut GMYO
|14.344.063
|Koza Altın
|11.796.351
|İpek Doğal Enerji
|11.625.395
|Ereğli Demir Çelik
|10.509.404
|Vakıflar Bankası
|10.355.478
|Arçelik
|9.555.120
|Akbank
|8.620.829
|Tüpraş
|8.583.689
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:19 Kaynak: AA
Milli Oyuncu Emre Mor, Bu Sezon Celta Vigo Formasıyla Sadece 9 Maça Çıktı
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın