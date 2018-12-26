Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 84.939.660 ASELSAN 81.129.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 84.939.660
ASELSAN 81.129.801
Garanti Bankası 62.805.170
Işıklar Enerji Yapı Hol. 53.598.315
Kardemir (D) 48.448.456
Halkbank 46.634.453
Flap Kongre Toplantı Hiz. 33.496.586
Sasa Polyester 20.963.898
İş Bankası (C) 19.425.130
Petkim 17.265.858
Koza Madencilik 15.578.328
Türk Telekom 14.490.706
Emlak Konut GMYO 14.344.063
Koza Altın 11.796.351
İpek Doğal Enerji 11.625.395
Ereğli Demir Çelik 10.509.404
Vakıflar Bankası 10.355.478
Arçelik 9.555.120
Akbank 8.620.829
Tüpraş 8.583.689
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:19 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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