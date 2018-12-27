Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 320.148.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 320.148.036
Garanti Bankası 198.833.277
ASELSAN 153.753.384
Koza Madencilik 73.586.478
Halkbank 70.276.845
Kardemir (D) 61.647.912
İş Bankası (C) 60.585.077
Flap Kongre Toplantı Hiz. 58.114.822
Akbank 49.461.077
Koza Altın 46.213.625
Tüpraş 37.106.716
Türk Telekom 35.334.481
Petkim 35.114.643
Turkcell 33.763.647
Vakıflar Bankası 32.969.139
Ereğli Demir Çelik 28.314.147
Işıklar Enerji Yapı Hol. 26.866.082
İpek Doğal Enerji 25.540.871
Gübre Fabrik. 24.996.956
TAV Havalimanları 23.665.926
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:24 Kaynak: AA

Demir Çelik, Koza, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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