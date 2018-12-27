Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 320.148.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|320.148.036
|Garanti Bankası
|198.833.277
|ASELSAN
|153.753.384
| Koza Madencilik
|73.586.478
|Halkbank
|70.276.845
| Kardemir (D)
|61.647.912
| İş Bankası (C)
|60.585.077
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|58.114.822
|Akbank
|49.461.077
|Koza Altın
|46.213.625
|Tüpraş
|37.106.716
|Türk Telekom
|35.334.481
|Petkim
|35.114.643
|Turkcell
|33.763.647
|Vakıflar Bankası
|32.969.139
|Ereğli Demir Çelik
|28.314.147
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|26.866.082
|İpek Doğal Enerji
|25.540.871
|Gübre Fabrik.
|24.996.956
|TAV Havalimanları
|23.665.926
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:24 Kaynak: AA
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