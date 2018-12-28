Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 178.363.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 178.363.597
Türk Hava Yolları 155.589.238
Koza Madencilik 95.041.647
Halkbank 88.766.154
ASELSAN 65.057.984
Kardemir (D) 43.167.988
İş Bankası (C) 41.518.801
Koza Altın 41.134.646
İpek Doğal Enerji 37.436.235
Şişe Cam 35.019.444
Akbank 30.205.663
İhlas Gayrimenkul 30.134.195
Vakıflar Bankası 29.725.241
Ereğli Demir Çelik 28.846.812
Flap Kongre Toplantı Hiz. 24.093.467
Petkim 21.281.218
Işıklar Enerji Yapı Hol. 19.768.221
Tüpraş 18.456.395
Türk Telekom 17.384.835
Tekfen Holding 15.642.582
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:31 Kaynak: AA

Demir Çelik, Koza, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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