Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 178.363.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|178.363.597
|Türk Hava Yolları
|155.589.238
| Koza Madencilik
|95.041.647
|Halkbank
|88.766.154
|ASELSAN
|65.057.984
| Kardemir (D)
|43.167.988
| İş Bankası (C)
|41.518.801
|Koza Altın
|41.134.646
|İpek Doğal Enerji
|37.436.235
|Şişe Cam
|35.019.444
|Akbank
|30.205.663
| İhlas Gayrimenkul
|30.134.195
|Vakıflar Bankası
|29.725.241
|Ereğli Demir Çelik
|28.846.812
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|24.093.467
|Petkim
|21.281.218
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|19.768.221
|Tüpraş
|18.456.395
|Türk Telekom
|17.384.835
| Tekfen Holding
|15.642.582
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:31 Kaynak: AA
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