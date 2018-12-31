Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
40 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Gersan Elektrik 95.290.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Gersan Elektrik
|95.290.017
|Türk Hava Yolları
|80.577.062
|Garanti Bankası
|69.066.372
|İş Bankası (C)
|44.261.460
|ASELSAN
|42.848.020
|Şişe Cam
|39.015.586
|Halkbank
|37.886.647
|Koza Madencilik
|31.969.319
|Ereğli Demir Çelik
|28.902.891
|Vakıflar Bankası
|28.139.475
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|23.001.186
|Petkim
|18.803.870
|Koza Altın
|15.745.673
|Akbank
|15.070.924
|Sasa Polyester
|11.759.334
|Turkcell
|10.843.006
|Kardemir (D)
|9.497.988
|Türk Telekom
|9.353.669
|İpek Doğal Enerji
|8.543.167
|Tüpraş
|8.362.765
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: AA
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