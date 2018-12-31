Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Gersan Elektrik 95.290.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Gersan Elektrik 95.290.017
Türk Hava Yolları 80.577.062
Garanti Bankası 69.066.372
İş Bankası (C) 44.261.460
ASELSAN 42.848.020
Şişe Cam 39.015.586
Halkbank 37.886.647
Koza Madencilik 31.969.319
Ereğli Demir Çelik 28.902.891
Vakıflar Bankası 28.139.475
Işıklar Enerji Yapı Hol. 23.001.186
Petkim 18.803.870
Koza Altın 15.745.673
Akbank 15.070.924
Sasa Polyester 11.759.334
Turkcell 10.843.006
Kardemir (D) 9.497.988
Türk Telekom 9.353.669
İpek Doğal Enerji 8.543.167
Tüpraş 8.362.765
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: AA

Demir Çelik, Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi
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