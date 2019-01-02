Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 300.753.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 300.753.892
Garanti Bankası 230.767.992
Kardemir (D) 97.160.891
T. Halk Bankası 92.532.782
Aselsan 82.327.938
Vakıflar Bankası 79.064.934
Petkim 77.469.773
Koza Madencilik 70.813.731
İş Bankası (C) 69.272.854
Akbank 61.871.995
Türk Telekom 48.990.780
Ereğli Demir Çelik 42.857.696
Gersan Elektrik 35.434.709
Tüpraş 33.195.818
Ford Otosan 32.595.271
Turkcell 32.379.443
Bim Mağazalar 27.502.180
Sabancı Holding 25.933.537
İpek Doğal Enerji 24.734.842
Şişe Cam 23.907.272
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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