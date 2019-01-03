Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 457.212.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 457.212.751
Garanti Bankası 265.003.652
Halkbank 112.131.759
Koza Madencilik 111.015.444
ASELSAN 107.422.927
Akbank 96.479.024
Kardemir (D) 90.633.196
Koza Altın 76.697.686
Vakıflar Bankası 68.774.309
Petkim 59.858.351
Bim Mağazalar 56.711.713
Ereğli Demir Çelik 56.338.297
Tüpraş 55.741.781
İş Bankası (C) 53.921.334
Türk Telekom 48.079.121
Yapı ve Kredi Bank. 35.016.477
İpek Doğal Enerji 33.420.102
Turkcell 30.496.764
Flap Kongre Toplantı Hiz. 27.158.829
Soda Sanayii 24.115.714
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Demir Çelik, Koza, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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