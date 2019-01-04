Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 438.450.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 438.450.378
Türk Hava Yolları 274.352.703
Akbank 154.496.694
T. Halk Bankası 135.630.598
Aselsan 113.744.799
Kardemir (D) 101.108.540
Ereğli Demir Çelik 69.024.897
Vakıflar Bankası 67.097.889
Petkim 63.970.055
Tüpraş 55.524.186
Türk Telekom 53.481.136
İş Bankası (C) 50.776.344
Koza Madencilik 48.711.623
Yapı ve Kredi Bank. 39.242.049
T.S.K.B. 38.958.865
Bim Mağazalar 33.749.302
Koza Altın 29.370.255
Turkcell 26.501.331
Emlak Konut GMYO 20.277.789
Koç Holding 19.301.336
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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