Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 438.450.378 Türk Hava Yolları 274.352.703 Akbank 154.496.694 T. Halk Bankası 135.630.598 Aselsan 113.744.799 Kardemir (D) 101.108.540 Ereğli Demir Çelik 69.024.897 Vakıflar Bankası 67.097.889 Petkim 63.970.055 Tüpraş 55.524.186 Türk Telekom 53.481.136 İş Bankası (C) 50.776.344 Koza Madencilik 48.711.623 Yapı ve Kredi Bank. 39.242.049 T.S.K.B. 38.958.865 Bim Mağazalar 33.749.302 Koza Altın 29.370.255 Turkcell 26.501.331 Emlak Konut GMYO 20.277.789 Koç Holding 19.301.336

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)