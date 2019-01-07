Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi GARAN 396.374.162 THYAO 383.254.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
GARAN 396.374.162
THYAO 383.254.369
AKBNK 184.394.556
KRDMD 129.885.094
HALKB 102.816.773
EREGL 94.874.625
ASELS 85.335.537
VAKBN 77.994.330
TTKOM 72.117.237
YKBNK 62.288.250
ISCTR 50.051.293
IPEKE 49.061.613
PETKM 42.008.723
KOZAA 41.870.012
GSRAY 35.299.741
TUPRS 27.845.887
FENER 26.107.375
TCELL 23.212.643
BJKAS 22.214.386
TAVHL 21.935.959
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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