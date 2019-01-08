Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
31 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 451.791.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|451.791.641
|Türk Hava Yolları
|190.198.339
|Akbank
|185.340.349
|Halkbank
|113.516.996
|Vakıflar Bankası
|96.387.521
|Petkim
|94.276.563
|Tüpraş
|84.981.673
| Kardemir (D)
|78.008.987
|Aselsan
|68.113.173
| Koza Madencilik
|61.276.844
| Yapı ve Kredi Bank.
|56.366.513
|İpek Doğal Enerji
|55.510.444
|Türk Telekom
|48.148.849
| İş Bankası (C)
|44.652.325
|TAV Havalimanları
|42.523.733
|Koza Altın
|41.740.387
|Turkcell
|37.878.575
|Ereğli Demir Çelik
|34.902.156
| Bim Mağazalar
|28.849.307
|Sabancı Holding
|25.279.543
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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