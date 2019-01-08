Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

31 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 451.791.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 451.791.641
Türk Hava Yolları 190.198.339
Akbank 185.340.349
Halkbank 113.516.996
Vakıflar Bankası 96.387.521
Petkim 94.276.563
Tüpraş 84.981.673
Kardemir (D) 78.008.987
Aselsan 68.113.173
Koza Madencilik 61.276.844
Yapı ve Kredi Bank. 56.366.513
İpek Doğal Enerji 55.510.444
Türk Telekom 48.148.849
İş Bankası (C) 44.652.325
TAV Havalimanları 42.523.733
Koza Altın 41.740.387
Turkcell 37.878.575
Ereğli Demir Çelik 34.902.156
Bim Mağazalar 28.849.307
Sabancı Holding 25.279.543
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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