Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 496.320.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 496.320.731
Garanti Bankası 328.292.712
ASELSAN 210.292.634
Akbank 149.901.279
Kardemir (D) 117.923.171
Koza Madencilik 82.528.282
Petkim 74.292.722
Halkbank 60.590.447
Türk Telekom 60.538.881
Ereğli Demir Çelik 47.444.968
Polisan Holding 46.211.208
Vestel 45.095.186
Koza Altın 44.861.906
Vakıflar Bankası 42.239.451
Tüpraş 37.891.678
Yapı ve Kredi Bank. 33.778.623
İpek Doğal Enerji 30.436.780
Turkcell 30.411.611
Bim Mağazalar 28.710.841
Sasa Polyester 27.689.756
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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