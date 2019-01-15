Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 401.781.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 401.781.713
Türk Hava Yolları 384.543.991
Akbank 241.177.860
Halkbank 228.355.326
Odaş Elektrik 222.482.718
ASELSAN 133.075.335
Vakıflar Bankası 132.462.087
Ereğli Demir Çelik 108.444.331
Kardemir (D) 99.662.068
Petkim 86.991.188
Yapı ve Kredi Bank. 86.148.046
İş Bankası (C) 70.983.988
İpek Doğal Enerji 64.602.543
Tüpraş 58.553.759
Turkcell 45.308.965
Türk Telekom 42.504.963
Polisan Holding 41.595.799
Koza Madencilik 40.617.218
Koza Altın 31.158.757
Bim Mağazalar 28.993.343
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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