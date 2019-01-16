Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 619.607.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 619.607.108
Garanti Bankası 386.422.580
Akbank 244.278.946
Vakıflar Bankası 194.989.432
Halkbank 173.229.623
İş Bankası (C) 142.693.307
Aselsan 108.769.756
Petkim 103.581.691
Türk Telekom 79.585.156
Yapı ve Kredi Bank. 75.842.446
Kardemir (D) 72.919.875
Flap Kongre Toplantı Hiz. 72.450.281
Odaş Elektrik 70.039.843
Ereğli Demir Çelik 57.576.978
Tüpraş 51.468.330
Koza Altın 51.255.917
İpek Doğal Enerji 49.593.892
Koza Madencilik 46.559.557
Polisan Holding 46.441.023
Sabancı Holding 44.425.063
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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