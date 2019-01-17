Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 931.082.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 931.082.392
Garanti Bankası 469.705.705
Halkbank 215.433.330
Vakıflar Bankası 195.617.962
Akbank 185.553.942
Kardemir (D) 166.079.742
İş Bankası (C) 155.504.505
Türk Telekom 135.492.543
Yapı ve Kredi Bank. 135.169.126
ASELSAN 123.578.309
Petkim 87.479.685
İpek Doğal Enerji 84.958.672
Ereğli Demir Çelik 79.649.619
Flap Kongre Toplantı Hiz. 65.693.010
Turkcell 56.274.249
Trakya Cam 53.837.278
Koza Madencilik 49.466.912
Polisan Holding 42.576.450
Koza Altın 37.020.749
Sabancı Holding 35.503.120
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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