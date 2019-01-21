Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 742.326.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 742.326.295
Garanti Bankası 308.186.878
Kardemir (D) 269.177.266
ASELSAN 196.352.785
Ereğli Demir Çelik 176.438.151
Petkim 140.315.039
Halkbank 139.926.928
Türk Telekom 121.449.060
Vakıflar Bankası 120.260.000
Akbank 118.818.115
İş Bankası (C) 86.757.429
Tüpraş 72.111.714
Odaş Elektrik 57.540.746
Yapı ve Kredi Bank. 50.646.304
Koza Madencilik 49.245.071
Vestel 45.111.290
Koza Altın 43.303.186
Sasa Polyester 41.023.629
İpek Doğal Enerji 40.011.985
Pegasus 39.547.678
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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