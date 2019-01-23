Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 559.474.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 559.474.792
Garanti Bankası 400.787.459
Vakıflar Bankası 236.445.804
Yapı ve Kredi Bank. 235.293.093
İş Bankası (C) 234.853.917
Halkbank 213.745.512
ASELSAN 202.660.475
Akbank 191.715.966
Petkim 165.374.582
Kardemir (D) 154.607.511
Türk Telekom 143.826.996
Ereğli Demir Çelik 93.984.067
Pegasus 85.863.814
Turkcell 85.789.622
Vestel 78.870.975
Tüpraş 72.050.488
Polisan Holding 67.286.060
Koç Holding 61.197.296
Sabancı Holding 47.731.952
Şişe Cam 43.488.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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