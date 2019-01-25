Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 477.157.751 Kardemir (D) 344.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 477.157.751
Kardemir (D) 344.603.039
Türk Hava Yolları 338.643.997
ASELSAN 198.805.500
Türk Telekom 189.363.087
Halkbank 181.561.407
Petkim 162.335.386
Akbank 148.292.882
Koza Madencilik 134.730.120
Yapı ve Kredi Bank. 107.653.799
Ereğli Demir Çelik 103.478.111
İş Bankası (C) 99.183.433
İpek Doğal Enerji 88.749.653
Vakıflar Bankası 87.372.489
Tüpraş 83.594.978
Sabancı Holding 73.372.640
Koza Altın 62.370.531
Turkcell 60.275.504
Koç Holding 60.100.498
ICBC Turkey Bank 55.587.936
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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