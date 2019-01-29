Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 532.284.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 532.284.331
Garanti Bankası 357.652.588
ASELSAN 153.084.634
Kardemir (D) 130.821.532
Türk Telekom 128.317.348
Halkbank 128.237.953
ICBC Turkey Bank 124.988.022
Petkim 124.447.540
Akbank 117.841.940
İş Bankası (C) 109.137.526
Tüpraş 105.402.365
Ereğli Demir Çelik 103.136.948
Vakıflar Bankası 102.404.435
Turkcell 67.151.601
Koza Madencilik 58.606.063
Odaş Elektrik 52.887.386
Yapı ve Kredi Bank. 52.158.381
Sabancı Holding 51.680.006
Parsan 42.019.825
Vestel 36.029.271
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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