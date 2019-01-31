Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 545.288.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 545.288.165
Garanti Bankası 436.942.418
Kardemir (D) 266.740.105
Türk Telekom 210.639.812
ASELSAN 206.541.304
Halkbank 170.057.369
Petkim 162.377.573
Akbank 138.037.401
ICBC Turkey Bank 137.979.466
İş Bankası (C) 129.098.494
Emlak Konut GMYO 126.912.638
Yapı ve Kredi Bank. 121.029.962
Koza Madencilik 105.963.209
Vakıflar Bankası 101.719.565
Koza Altın 97.565.486
Ereğli Demir Çelik 85.090.176
Odaş Elektrik 58.398.701
Zorlu Enerji 51.137.482
Tüpraş 46.499.134
Arçelik 45.217.647
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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