Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi



Türk Hava Yolları 399.039.813 Garanti Bankası 379.518.963 Kardemir (D) 203.832.786 Türk Telekom 198.528.259 Odaş Elektrik 167.539.131 Aselsan 159.410.493 Koza Madencilik 115.800.564 Akbank 104.854.469 Tüpraş 95.037.354 T. Halk Bankası 93.231.316 Petkim 85.439.635 Koza Altın 73.515.230 Ereğli Demir Çelik 70.468.165 Emlak Konut GMYO 70.210.286 İş Bankası (C) 63.582.048 Vakıflar Bankası 62.767.194 ICBC Turkey Bank 55.124.375 Turkcell 37.428.257 Zorlu Enerji 37.083.649 Yapı ve Kredi Bank. 36.741.244

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)