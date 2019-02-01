Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 399.039.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi


Türk Hava Yolları 399.039.813
Garanti Bankası 379.518.963
Kardemir (D) 203.832.786
Türk Telekom 198.528.259
Odaş Elektrik 167.539.131
Aselsan 159.410.493
Koza Madencilik 115.800.564
Akbank 104.854.469
Tüpraş 95.037.354
T. Halk Bankası 93.231.316
Petkim 85.439.635
Koza Altın 73.515.230
Ereğli Demir Çelik 70.468.165
Emlak Konut GMYO 70.210.286
İş Bankası (C) 63.582.048
Vakıflar Bankası 62.767.194
ICBC Turkey Bank 55.124.375
Turkcell 37.428.257
Zorlu Enerji 37.083.649
Yapı ve Kredi Bank. 36.741.244
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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