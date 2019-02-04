Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
15 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 428.261.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|428.261.104
|Garanti Bankası
|276.986.117
|Türk Telekom
|180.055.478
|Kardemir (D)
|145.187.816
|Odaş Elektrik
|139.223.623
|Aselsan
|134.007.551
|Akbank
|113.104.877
|Koza Madencilik
|106.990.007
|İş Bankası (C)
|98.633.393
|T. Halk Bankası
|89.293.994
|Vakıflar Bankası
|82.162.072
|Petkim
|74.757.068
|ICBC Turkey Bank
|73.089.554
|Koza Altın
|68.928.731
|Soda Sanayii
|63.864.148
|Ereğli Demir Çelik
|52.676.985
|Emlak Konut GMYO
|44.694.872
|Yapı ve Kredi Bank.
|44.389.731
|Tüpraş
|44.272.953
|Zorlu Enerji
|37.758.929
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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