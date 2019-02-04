Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 428.261.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 428.261.104
Garanti Bankası 276.986.117
Türk Telekom 180.055.478
Kardemir (D) 145.187.816
Odaş Elektrik 139.223.623
Aselsan 134.007.551
Akbank 113.104.877
Koza Madencilik 106.990.007
İş Bankası (C) 98.633.393
T. Halk Bankası 89.293.994
Vakıflar Bankası 82.162.072
Petkim 74.757.068
ICBC Turkey Bank 73.089.554
Koza Altın 68.928.731
Soda Sanayii 63.864.148
Ereğli Demir Çelik 52.676.985
Emlak Konut GMYO 44.694.872
Yapı ve Kredi Bank. 44.389.731
Tüpraş 44.272.953
Zorlu Enerji 37.758.929
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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