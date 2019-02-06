Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 351.285.349 Türk Hava Yolları 312.450.062 Kardemir (D) 245.371.247 Yapı ve Kredi Bank. 225.714.929 İş Bankası (C) 161.912.886 ASELSAN 138.011.107 Koza Madencilik 123.886.955 Vakıflar Bankası 123.251.880 Halkbank 119.523.653 Akbank 109.221.357 Türk Telekom 99.105.782 Odaş Elektrik 95.951.674 Ereğli Demir Çelik 86.531.719 Petkim 84.217.862 Koza Altın 60.347.129 Tüpraş 36.675.836 Bim Mağazalar 32.675.781 Emlak Konut GMYO 32.438.930 Albaraka Türk 28.420.814 Zorlu Enerji 28.174.389

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)