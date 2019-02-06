Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 351.285.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|351.285.349
|Türk Hava Yolları
|312.450.062
|Kardemir (D)
|245.371.247
|Yapı ve Kredi Bank.
|225.714.929
|İş Bankası (C)
|161.912.886
|ASELSAN
|138.011.107
|Koza Madencilik
|123.886.955
|Vakıflar Bankası
|123.251.880
|Halkbank
|119.523.653
|Akbank
|109.221.357
|Türk Telekom
|99.105.782
|Odaş Elektrik
|95.951.674
|Ereğli Demir Çelik
|86.531.719
|Petkim
|84.217.862
|Koza Altın
|60.347.129
|Tüpraş
|36.675.836
|Bim Mağazalar
|32.675.781
|Emlak Konut GMYO
|32.438.930
|Albaraka Türk
|28.420.814
|Zorlu Enerji
|28.174.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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