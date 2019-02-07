Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 659.143.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 659.143.219
Garanti Bankası 286.034.124
Koza Madencilik 192.204.343
Türk Telekom 164.867.224
İş Bankası (C) 156.646.489
ASELSAN 137.548.330
Yapı ve Kredi Bank. 128.058.992
Kardemir (D) 111.413.558
Albaraka Türk 104.248.819
Akbank 101.967.224
Halkbank 94.221.118
Vakıflar Bankası 93.322.586
Ereğli Demir Çelik 67.668.173
Petkim 65.653.128
Koza Altın 50.211.700
Odaş Elektrik 43.864.886
Emlak Konut GMYO 42.137.642
Tüpraş 37.354.821
Şekerbank 35.922.212
T.S.K.B. 28.574.683
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Demir Çelik, Koza, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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