Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 659.143.219 Garanti Bankası 286.034.124 Koza Madencilik 192.204.343 Türk Telekom 164.867.224 İş Bankası (C) 156.646.489 ASELSAN 137.548.330 Yapı ve Kredi Bank. 128.058.992 Kardemir (D) 111.413.558 Albaraka Türk 104.248.819 Akbank 101.967.224 Halkbank 94.221.118 Vakıflar Bankası 93.322.586 Ereğli Demir Çelik 67.668.173 Petkim 65.653.128 Koza Altın 50.211.700 Odaş Elektrik 43.864.886 Emlak Konut GMYO 42.137.642 Tüpraş 37.354.821 Şekerbank 35.922.212 T.S.K.B. 28.574.683

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)