Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 409.345.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 409.345.184
Türk Hava Yolları 358.512.314
Kardemir (D) 204.141.081
Ereğli Demir Çelik 165.276.778
Akbank 120.456.959
İş Bankası (C) 112.849.689
Türk Telekom 104.523.561
Koza Madencilik 102.797.118
Yapı ve Kredi Bank. 87.647.945
Vakıflar Bankası 83.211.566
ASELSAN 81.440.904
Petkim 73.537.232
Tüpraş 62.988.313
Odaş Elektrik 48.946.575
Albaraka Türk 45.238.762
Halkbank 43.527.647
Koza Altın 37.453.095
Hürriyet Gzt. 35.432.813
Emlak Konut GMYO 28.272.779
Turkcell 26.323.818
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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