Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 409.345.184 Türk Hava Yolları 358.512.314 Kardemir (D) 204.141.081 Ereğli Demir Çelik 165.276.778 Akbank 120.456.959 İş Bankası (C) 112.849.689 Türk Telekom 104.523.561 Koza Madencilik 102.797.118 Yapı ve Kredi Bank. 87.647.945 Vakıflar Bankası 83.211.566 ASELSAN 81.440.904 Petkim 73.537.232 Tüpraş 62.988.313 Odaş Elektrik 48.946.575 Albaraka Türk 45.238.762 Halkbank 43.527.647 Koza Altın 37.453.095 Hürriyet Gzt. 35.432.813 Emlak Konut GMYO 28.272.779 Turkcell 26.323.818

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)