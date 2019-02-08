Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 409.345.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|409.345.184
|Türk Hava Yolları
|358.512.314
|Kardemir (D)
|204.141.081
|Ereğli Demir Çelik
|165.276.778
|Akbank
|120.456.959
|İş Bankası (C)
|112.849.689
|Türk Telekom
|104.523.561
|Koza Madencilik
|102.797.118
|Yapı ve Kredi Bank.
|87.647.945
|Vakıflar Bankası
|83.211.566
|ASELSAN
|81.440.904
|Petkim
|73.537.232
|Tüpraş
|62.988.313
|Odaş Elektrik
|48.946.575
|Albaraka Türk
|45.238.762
|Halkbank
|43.527.647
|Koza Altın
|37.453.095
|Hürriyet Gzt.
|35.432.813
|Emlak Konut GMYO
|28.272.779
|Turkcell
|26.323.818
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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