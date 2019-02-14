Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 608.137.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 608.137.135
Garanti Bankası 386.304.022
İş Bankası (C) 175.609.084
Trakya Cam 152.816.685
Akbank 151.967.605
Vakıflar Bankası 141.912.581
Tüpraş 132.639.305
Flap Kongre Toplantı Hiz. 117.040.376
Türk Telekom 116.557.866
Kardemir (D) 112.849.888
Yapı ve Kredi Bank. 107.478.148
Halkbank 99.844.509
ASELSAN 98.600.430
Ereğli Demir Çelik 95.860.321
Petkim 83.854.271
Emlak Konut GMYO 76.604.361
Koza Madencilik 74.157.224
Gersan Elektrik 64.249.668
Koza Altın 52.028.123
Albaraka Türk 49.887.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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