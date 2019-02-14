Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 608.137.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|608.137.135
|Garanti Bankası
|386.304.022
|İş Bankası (C)
|175.609.084
|Trakya Cam
|152.816.685
|Akbank
|151.967.605
|Vakıflar Bankası
|141.912.581
|Tüpraş
|132.639.305
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|117.040.376
|Türk Telekom
|116.557.866
|Kardemir (D)
|112.849.888
|Yapı ve Kredi Bank.
|107.478.148
|Halkbank
|99.844.509
|ASELSAN
|98.600.430
|Ereğli Demir Çelik
|95.860.321
|Petkim
|83.854.271
|Emlak Konut GMYO
|76.604.361
|Koza Madencilik
|74.157.224
|Gersan Elektrik
|64.249.668
|Koza Altın
|52.028.123
|Albaraka Türk
|49.887.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek
İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi