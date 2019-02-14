Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 608.137.135 Garanti Bankası 386.304.022 İş Bankası (C) 175.609.084 Trakya Cam 152.816.685 Akbank 151.967.605 Vakıflar Bankası 141.912.581 Tüpraş 132.639.305 Flap Kongre Toplantı Hiz. 117.040.376 Türk Telekom 116.557.866 Kardemir (D) 112.849.888 Yapı ve Kredi Bank. 107.478.148 Halkbank 99.844.509 ASELSAN 98.600.430 Ereğli Demir Çelik 95.860.321 Petkim 83.854.271 Emlak Konut GMYO 76.604.361 Koza Madencilik 74.157.224 Gersan Elektrik 64.249.668 Koza Altın 52.028.123 Albaraka Türk 49.887.778

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)