Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 592.921.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 592.921.919
Garanti Bankası 277.555.193
Koza Madencilik 240.094.097
ASELSAN 185.834.607
Kardemir (D) 162.382.501
Ereğli Demir Çelik 122.733.041
Emlak Konut GMYO 95.900.378
Halkbank 84.083.816
Vakıflar Bankası 83.114.828
Türk Telekom 79.301.232
İş Bankası (C) 78.417.150
Akbank 66.118.762
Tüpraş 61.298.852
Petkim 58.842.432
Koza Altın 51.436.177
Koç Holding 41.457.833
Yapı ve Kredi Bank. 41.029.705
Trakya Cam 38.592.543
Odaş Elektrik 33.216.878
Turkcell 32.638.444
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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