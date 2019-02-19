Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 465.847.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 465.847.824
Garanti Bankası 407.601.445
Ereğli Demir Çelik 184.199.844
Türk Telekom 169.461.471
ASELSAN 169.129.828
Kardemir (D) 159.028.438
Koza Madencilik 133.275.043
Vakıflar Bankası 117.535.351
Akbank 109.021.035
İş Bankası (C) 87.482.478
Halkbank 83.130.333
Emlak Konut GMYO 79.900.398
Tüpraş 70.857.070
Koza Altın 63.954.775
Petkim 60.089.024
Çemaş Döküm 59.291.158
Yapı ve Kredi Bank. 51.921.686
İpek Doğal Enerji 29.424.397
Turkcell 21.502.290
Sabancı Holding 21.478.418
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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