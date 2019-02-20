Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 435.544.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 435.544.944
Garanti Bankası 313.175.044
Türk Telekom 161.517.877
İş Bankası (C) 154.921.443
Koza Madencilik 154.706.355
Kardemir (D) 113.498.901
Vakıflar Bankası 113.217.452
Tüpraş 100.759.924
Ereğli Demir Çelik 96.272.090
Halkbank 94.251.018
Akbank 92.942.747
ASELSAN 89.977.196
Petkim 80.512.261
Yapı ve Kredi Bank. 63.584.304
Koza Altın 59.678.225
Vestel 49.941.490
Koç Holding 38.330.288
Şişe Cam 29.145.857
Sabancı Holding 26.293.710
Emlak Konut GMYO 25.417.083
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Demir Çelik, Koza, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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