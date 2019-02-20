Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 435.544.944 Garanti Bankası 313.175.044 Türk Telekom 161.517.877 İş Bankası (C) 154.921.443 Koza Madencilik 154.706.355 Kardemir (D) 113.498.901 Vakıflar Bankası 113.217.452 Tüpraş 100.759.924 Ereğli Demir Çelik 96.272.090 Halkbank 94.251.018 Akbank 92.942.747 ASELSAN 89.977.196 Petkim 80.512.261 Yapı ve Kredi Bank. 63.584.304 Koza Altın 59.678.225 Vestel 49.941.490 Koç Holding 38.330.288 Şişe Cam 29.145.857 Sabancı Holding 26.293.710 Emlak Konut GMYO 25.417.083

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)