Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 321.329.223 Türk Hava Yolları 306.664.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|321.329.223
|Türk Hava Yolları
|306.664.395
|Kardemir (D)
|213.469.121
|Garanti Bankası
|195.826.170
|Ereğli Demir Çelik
|154.232.382
|Aselsan
|111.180.772
|T. Halk Bankası
|97.806.490
|Vakıflar Bankası
|92.275.617
|Koza Madencilik
|86.956.712
|İş Bankası (C)
|78.420.945
|Akbank
|74.131.963
|Turkcell
|68.459.514
|Tüpraş
|64.294.080
|Türk Telekom
|62.209.851
|Bim Mağazalar
|60.544.244
|Petkim
|56.253.122
|Koza Altın
|55.369.941
|Koç Holding
|46.464.848
|Zorlu Enerji
|44.455.080
|Karsan Otomotiv
|36.549.405
(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:32 Kaynak: AA
Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak
Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı
Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı
Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu