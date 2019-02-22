Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 321.329.223 Türk Hava Yolları 306.664.395 Kardemir (D) 213.469.121 Garanti Bankası 195.826.170 Ereğli Demir Çelik 154.232.382 Aselsan 111.180.772 T. Halk Bankası 97.806.490 Vakıflar Bankası 92.275.617 Koza Madencilik 86.956.712 İş Bankası (C) 78.420.945 Akbank 74.131.963 Turkcell 68.459.514 Tüpraş 64.294.080 Türk Telekom 62.209.851 Bim Mağazalar 60.544.244 Petkim 56.253.122 Koza Altın 55.369.941 Koç Holding 46.464.848 Zorlu Enerji 44.455.080 Karsan Otomotiv 36.549.405

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)