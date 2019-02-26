Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 543.232.669 Türk Hava Yolları 364.309.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|543.232.669
|Türk Hava Yolları
|364.309.886
|Garanti Bankası
|278.418.814
|ASELSAN
|165.349.665
|Vakıflar Bankası
|141.298.099
|Halkbank
|113.027.188
|Türk Telekom
|97.907.059
|Ereğli Demir Çelik
|88.597.840
| Kardemir (D)
|86.269.414
| Yapı ve Kredi Bank.
|77.352.557
|Petkim
|76.459.714
| İş Bankası (C)
|69.543.888
|Tüpraş
|62.155.250
| Koza Madencilik
|60.643.585
|Emlak Konut GMYO
|59.355.312
|Akbank
|58.058.691
|Turkcell
|42.585.344
| Sasa Polyester
|39.765.549
|Zorlu Enerji
|32.919.025
|Koza Altın
|30.365.920
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:39 Kaynak: AA
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi