Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 567.247.864 Türk Hava Yolları 461.618.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|567.247.864
|Türk Hava Yolları
|461.618.382
| Kardemir (D)
|229.376.544
|Garanti Bankası
|220.218.869
|ASELSAN
|205.565.660
|Halkbank
|150.680.704
|Türk Telekom
|144.702.660
|Vakıflar Bankası
|132.365.275
|Petkim
|120.958.767
| Koza Madencilik
|85.739.627
|Ereğli Demir Çelik
|81.893.069
| Yapı ve Kredi Bank.
|80.344.197
|Akbank
|79.374.151
| İş Bankası (C)
|74.475.501
|Turkcell
|54.944.678
|Tüpraş
|47.047.761
|Emlak Konut GMYO
|44.725.516
|Koza Altın
|35.787.608
|Odaş Elektrik
|35.065.216
| İhlas Gayrimenkul
|34.616.987
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA
Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu
Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı