Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 381.565.941 Türk Hava Yolları 234.203.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 381.565.941
Türk Hava Yolları 234.203.222
ASELSAN 216.083.412
Kardemir (D) 206.196.659
Garanti Bankası 191.042.531
Vakıflar Bankası 129.919.139
Koza Madencilik 103.621.821
İş Bankası (C) 103.037.067
Akbank 97.226.176
Vestel 94.637.199
Türk Telekom 65.014.923
Sasa Polyester 63.930.404
Yapı ve Kredi Bank. 62.622.331
Halkbank 56.603.897
Karsan Otomotiv 55.467.810
Ereğli Demir Çelik 55.262.029
Koza Altın 52.219.555
Afyon Çimento 50.275.734
Koç Holding 45.403.775
Tüpraş 36.001.012
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Petkim, Borsa İstanbul, Ekonomi
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