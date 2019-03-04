Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 381.565.941 Türk Hava Yolları 234.203.222 ASELSAN 216.083.412 Kardemir (D) 206.196.659 Garanti Bankası 191.042.531 Vakıflar Bankası 129.919.139 Koza Madencilik 103.621.821 İş Bankası (C) 103.037.067 Akbank 97.226.176 Vestel 94.637.199 Türk Telekom 65.014.923 Sasa Polyester 63.930.404 Yapı ve Kredi Bank. 62.622.331 Halkbank 56.603.897 Karsan Otomotiv 55.467.810 Ereğli Demir Çelik 55.262.029 Koza Altın 52.219.555 Afyon Çimento 50.275.734 Koç Holding 45.403.775 Tüpraş 36.001.012

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)