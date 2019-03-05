Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 725.247.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 725.247.785
Garanti Bankası 435.075.512
Akbank 237.551.219
Petkim 215.932.298
İş Bankası (C) 203.766.316
Kardemir (D) 167.299.726
Vakıflar Bankası 137.849.028
ASELSAN 119.762.732
Halkbank 118.168.871
Sasa Polyester 100.223.619
Yapı ve Kredi Bank. 93.787.009
Ereğli Demir Çelik 88.545.048
Türk Telekom 86.401.586
Vestel 71.114.700
Karsan Otomotiv 69.450.596
Koza Madencilik 49.651.605
Koza Altın 47.000.771
Doğan Holding 45.782.175
Tüpraş 41.460.126
İhlas Holding 34.415.059
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Liginde Şubat Ayının En Değerli Oyuncusu Mike James Oldu Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]