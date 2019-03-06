Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
17 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 617.769.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|617.769.265
|Garanti Bankası
|242.140.335
|Vestel
|215.983.213
|Petkim
|207.328.005
|Kardemir (D)
|135.402.108
|İş Bankası (C)
|106.722.768
|Karsan Otomotiv
|103.701.914
|ASELSAN
|100.378.002
|İhlas Gayrimenkul
|73.571.842
|Akbank
|72.024.742
|Ereğli Demir Çelik
|71.347.665
|Halkbank
|66.637.921
|Vakıflar Bankası
|65.774.843
|Koza Altın
|54.244.790
|Koza Madencilik
|49.985.007
|Bim Mağazalar
|46.903.642
|Migros Ticaret
|44.786.326
|İhlas Holding
|44.475.644
|Türk Telekom
|40.413.858
|T.S.K.B.
|29.316.242
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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