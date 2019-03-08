Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 579.994.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|579.994.240
|Garanti Bankası
|245.313.481
|Vestel
|218.264.796
|Kardemir (D)
|170.579.728
|Petkim
|152.338.583
|Akbank
|126.442.153
|ASELSAN
|114.030.239
|Yapı ve Kredi Bank.
|95.839.187
|Vakıflar Bankası
|94.743.280
|Türk Telekom
|91.919.953
|İş Bankası (C)
|89.341.408
|Koza Madencilik
|66.509.075
|Halkbank
|63.717.741
|Ereğli Demir Çelik
|60.417.237
|Koza Altın
|53.392.646
|Bim Mağazalar
|46.570.773
|İhlas Gayrimenkul
|46.275.015
|Tüpraş
|41.742.226
|Karsan Otomotiv
|34.606.840
|Arçelik
|33.901.055
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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