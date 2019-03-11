Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 429.107.418 Vestel 342.363.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 429.107.418
Vestel 342.363.185
Garanti Bankası 258.975.483
Petkim 185.224.088
Kardemir (D) 137.471.338
Akbank 126.112.081
ASELSAN 88.864.535
İş Bankası (C) 78.960.620
Tüpraş 66.322.194
Ereğli Demir Çelik 65.419.518
Vakıflar Bankası 53.728.750
Halkbank 52.054.314
Emlak Konut GMYO 50.316.473
Bim Mağazalar 45.452.769
Yapı ve Kredi Bank. 42.562.107
Koza Madencilik 39.449.844
Koza Altın 38.974.906
Türk Telekom 30.344.005
Karsan Otomotiv 21.886.693
Pegasus 20.714.943
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:28 Kaynak: AA

Demir Çelik, Vestel, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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