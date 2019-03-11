Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 429.107.418 Vestel 342.363.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|429.107.418
|Vestel
|342.363.185
|Garanti Bankası
|258.975.483
|Petkim
|185.224.088
|Kardemir (D)
|137.471.338
|Akbank
|126.112.081
|ASELSAN
|88.864.535
|İş Bankası (C)
|78.960.620
|Tüpraş
|66.322.194
|Ereğli Demir Çelik
|65.419.518
|Vakıflar Bankası
|53.728.750
|Halkbank
|52.054.314
|Emlak Konut GMYO
|50.316.473
|Bim Mağazalar
|45.452.769
|Yapı ve Kredi Bank.
|42.562.107
|Koza Madencilik
|39.449.844
|Koza Altın
|38.974.906
|Türk Telekom
|30.344.005
|Karsan Otomotiv
|21.886.693
|Pegasus
|20.714.943
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:28 Kaynak: AA
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