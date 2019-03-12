Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 277.636.308 Türk Hava Yolları 276.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|277.636.308
|Türk Hava Yolları
|276.534.602
|Garanti Bankası
|227.186.965
|Vestel
|156.245.556
|Akbank
|149.472.666
|Petkim
|132.859.690
|İş Bankası (C)
|100.955.336
|Kardemir (D)
|70.649.725
|Ereğli Demir Çelik
|63.755.311
|Halkbank
|63.621.501
|Vakıflar Bankası
|63.107.864
|Emlak Konut GMYO
|47.742.554
|Koza Altın
|45.854.168
|Yapı ve Kredi Bank.
|38.223.147
|T.S.K.B.
|36.776.222
|Koza Madencilik
|35.987.591
|Türk Telekom
|34.083.353
|Bim Mağazalar
|24.227.440
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|23.681.999
|Tüpraş
|22.441.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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