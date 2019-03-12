Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 277.636.308 Türk Hava Yolları 276.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 277.636.308
Türk Hava Yolları 276.534.602
Garanti Bankası 227.186.965
Vestel 156.245.556
Akbank 149.472.666
Petkim 132.859.690
İş Bankası (C) 100.955.336
Kardemir (D) 70.649.725
Ereğli Demir Çelik 63.755.311
Halkbank 63.621.501
Vakıflar Bankası 63.107.864
Emlak Konut GMYO 47.742.554
Koza Altın 45.854.168
Yapı ve Kredi Bank. 38.223.147
T.S.K.B. 36.776.222
Koza Madencilik 35.987.591
Türk Telekom 34.083.353
Bim Mağazalar 24.227.440
Flap Kongre Toplantı Hiz. 23.681.999
Tüpraş 22.441.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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