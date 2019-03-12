Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 277.636.308 Türk Hava Yolları 276.534.602 Garanti Bankası 227.186.965 Vestel 156.245.556 Akbank 149.472.666 Petkim 132.859.690 İş Bankası (C) 100.955.336 Kardemir (D) 70.649.725 Ereğli Demir Çelik 63.755.311 Halkbank 63.621.501 Vakıflar Bankası 63.107.864 Emlak Konut GMYO 47.742.554 Koza Altın 45.854.168 Yapı ve Kredi Bank. 38.223.147 T.S.K.B. 36.776.222 Koza Madencilik 35.987.591 Türk Telekom 34.083.353 Bim Mağazalar 24.227.440 Flap Kongre Toplantı Hiz. 23.681.999 Tüpraş 22.441.539

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)