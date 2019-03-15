Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
27 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 469.753.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|469.753.816
|Türk Hava Yolları
|272.420.420
|Garanti Bankası
|209.217.159
|Petkim
|190.120.437
|ASELSAN
|142.147.772
|Türk Telekom
|137.692.331
|Emlak Konut GMYO
|127.915.762
|İş Bankası (C)
|118.947.459
|Vestel
|101.277.888
|Halkbank
|93.313.958
|Akbank
|85.699.491
|Vakıflar Bankası
|85.541.082
|Ereğli Demir Çelik
|70.613.510
|Turkcell
|64.968.553
|Koza Madencilik
|41.737.970
|Tüpraş
|41.258.617
|Karsan Otomotiv
|35.596.929
|Arçelik
|33.849.617
|Yapı ve Kredi Bank.
|31.857.924
|Koza Altın
|30.668.498
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:58 Kaynak: AA
Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor
Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu