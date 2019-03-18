Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 696.573.232 Garanti Bankası 304.455.250 Kardemir (D) 285.221.057 Petkim 260.694.077 Koza Madencilik 211.689.386 T. Halk Bankası 127.897.394 Akbank 100.884.184 İş Bankası (C) 94.333.802 Aselsan 90.583.946 Ereğli Demir Çelik 76.325.616 Emlak Konut GMYO 76.090.469 Koza Altın 74.108.754 Vestel 69.899.528 Vakıflar Bankası 60.490.865 Türk Telekom 47.593.127 Turkcell 45.601.462 İpek Doğal Enerji 35.136.376 Karsan Otomotiv 34.913.218 Pegasus 32.545.765 Arçelik 28.901.076

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)