Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 696.573.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 696.573.232
Garanti Bankası 304.455.250
Kardemir (D) 285.221.057
Petkim 260.694.077
Koza Madencilik 211.689.386
T. Halk Bankası 127.897.394
Akbank 100.884.184
İş Bankası (C) 94.333.802
Aselsan 90.583.946
Ereğli Demir Çelik 76.325.616
Emlak Konut GMYO 76.090.469
Koza Altın 74.108.754
Vestel 69.899.528
Vakıflar Bankası 60.490.865
Türk Telekom 47.593.127
Turkcell 45.601.462
İpek Doğal Enerji 35.136.376
Karsan Otomotiv 34.913.218
Pegasus 32.545.765
Arçelik 28.901.076
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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