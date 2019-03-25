Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 603.418.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|603.418.816
|Türk Hava Yolları
|578.318.064
|Akbank
|379.357.602
| Kardemir (D)
|304.666.459
|Petkim
|215.365.739
| İş Bankası (C)
|194.472.991
|Vakıflar Bankası
|144.549.561
|Halkbank
|124.459.062
| Yapı ve Kredi Bank.
|121.112.711
|ASELSAN
|118.920.635
|Vestel
|108.964.775
|Ereğli Demir Çelik
|100.421.079
|Tüpraş
|92.741.526
|Türk Telekom
|90.974.094
| Koza Madencilik
|68.630.982
|Turkcell
|64.202.156
|Emlak Konut GMYO
|63.858.531
|Koza Altın
|56.017.716
| Bim Mağazalar
|54.711.954
|Sabancı Holding
|37.171.283
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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