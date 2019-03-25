Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 603.418.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 603.418.816
Türk Hava Yolları 578.318.064
Akbank 379.357.602
Kardemir (D) 304.666.459
Petkim 215.365.739
İş Bankası (C) 194.472.991
Vakıflar Bankası 144.549.561
Halkbank 124.459.062
Yapı ve Kredi Bank. 121.112.711
ASELSAN 118.920.635
Vestel 108.964.775
Ereğli Demir Çelik 100.421.079
Tüpraş 92.741.526
Türk Telekom 90.974.094
Koza Madencilik 68.630.982
Turkcell 64.202.156
Emlak Konut GMYO 63.858.531
Koza Altın 56.017.716
Bim Mağazalar 54.711.954
Sabancı Holding 37.171.283
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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