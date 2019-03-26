Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 641.920.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 641.920.163
Türk Hava Yolları 519.988.368
Kardemir (D) 271.868.064
Akbank 243.565.936
Koza Madencilik 180.066.360
Türk Telekom 143.915.432
Petkim 143.874.216
İş Bankası (C) 137.382.120
Vestel 120.059.014
ASELSAN 115.157.925
Halkbank 105.611.233
Vakıflar Bankası 82.953.239
Turkcell 76.177.132
Tüpraş 69.403.438
Ereğli Demir Çelik 67.949.422
Yapı ve Kredi Bank. 65.980.188
Emlak Konut GMYO 58.046.517
Koç Holding 44.072.467
Bim Mağazalar 44.002.218
Koza Altın 36.594.955
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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