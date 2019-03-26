Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 641.920.163 Türk Hava Yolları 519.988.368 Kardemir (D) 271.868.064 Akbank 243.565.936 Koza Madencilik 180.066.360 Türk Telekom 143.915.432 Petkim 143.874.216 İş Bankası (C) 137.382.120 Vestel 120.059.014 ASELSAN 115.157.925 Halkbank 105.611.233 Vakıflar Bankası 82.953.239 Turkcell 76.177.132 Tüpraş 69.403.438 Ereğli Demir Çelik 67.949.422 Yapı ve Kredi Bank. 65.980.188 Emlak Konut GMYO 58.046.517 Koç Holding 44.072.467 Bim Mağazalar 44.002.218 Koza Altın 36.594.955

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)