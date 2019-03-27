Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 793.048.158 Türk Hava Yolları 307.961.543 Kardemir (D) 182.491.039 Akbank 178.637.263 İş Bankası (C) 157.340.376 Vestel 148.796.118 ASELSAN 138.484.953 Tüpraş 125.561.169 Petkim 121.679.276 Turkcell 91.326.043 Halkbank 90.664.007 Yapı ve Kredi Bank. 76.294.635 Ereğli Demir Çelik 74.702.945 Vakıflar Bankası 65.036.156 Türk Telekom 63.641.465 Emlak Konut GMYO 51.546.361 Bim Mağazalar 50.176.534 Koza Madencilik 46.514.642 Sabancı Holding 39.178.970 Koç Holding 38.284.577

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)