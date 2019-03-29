Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 501.607.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 501.607.609
Türk Hava Yolları 375.059.404
Akbank 254.786.641
Kardemir (D) 186.676.412
Vakıflar Bankası 140.854.941
Tüpraş 108.676.072
İş Bankası (C) 108.079.260
Vestel 84.641.148
Petkim 84.359.569
Türk Telekom 70.135.175
Halkbank 69.994.921
Ereğli Demir Çelik 57.745.037
Bim Mağazalar 57.559.925
Aselsan 53.514.951
Turkcell 50.692.665
Yapı ve Kredi Bank. 47.249.613
Koza Altın 40.179.166
Koza Madencilik 40.112.097
Koç Holding 30.031.572
Tekfen Holding 29.995.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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