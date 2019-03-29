Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 501.607.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|501.607.609
|Türk Hava Yolları
|375.059.404
|Akbank
|254.786.641
|Kardemir (D)
|186.676.412
|Vakıflar Bankası
|140.854.941
|Tüpraş
|108.676.072
|İş Bankası (C)
|108.079.260
|Vestel
|84.641.148
|Petkim
|84.359.569
|Türk Telekom
|70.135.175
|Halkbank
|69.994.921
|Ereğli Demir Çelik
|57.745.037
|Bim Mağazalar
|57.559.925
|Aselsan
|53.514.951
|Turkcell
|50.692.665
|Yapı ve Kredi Bank.
|47.249.613
|Koza Altın
|40.179.166
|Koza Madencilik
|40.112.097
|Koç Holding
|30.031.572
|Tekfen Holding
|29.995.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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