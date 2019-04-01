Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 707.584.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 707.584.847
Türk Hava Yolları 559.090.107
Akbank 309.148.909
Kardemir (D) 243.710.452
Halkbank 205.728.501
İş Bankası (C) 164.778.525
Petkim 134.771.558
Vakıflar Bankası 128.012.337
ASELSAN 110.550.444
Ereğli Demir Çelik 93.265.213
Yapı ve Kredi Bank. 74.431.040
Tüpraş 67.135.221
Vestel 59.946.388
Bim Mağazalar 56.822.562
Koza Madencilik 56.442.503
Turkcell 49.432.784
Türk Telekom 46.068.834
Arçelik 42.170.365
Emlak Konut GMYO 39.159.091
Tekfen Holding 36.911.280
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:23 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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