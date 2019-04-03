Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 448.385.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 448.385.256
Garanti Bankası 409.788.387
Halkbank 225.594.460
Akbank 200.468.477
Kardemir (D) 134.310.360
Vakıflar Bankası 113.365.502
Petkim 93.435.675
İş Bankası (C) 81.926.079
ASELSAN 74.030.064
Ereğli Demir Çelik 53.712.517
Tüpraş 50.379.288
Tekfen Holding 47.926.477
Koza Madencilik 45.115.171
Pegasus 41.772.233
Karsan Otomotiv 40.061.168
Emlak Konut GMYO 38.300.714
Vestel 38.298.681
Türk Telekom 37.911.177
Yapı ve Kredi Bank. 37.440.493
Verusa Holding 32.479.049
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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