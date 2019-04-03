Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 448.385.256 Garanti Bankası 409.788.387 Halkbank 225.594.460 Akbank 200.468.477 Kardemir (D) 134.310.360 Vakıflar Bankası 113.365.502 Petkim 93.435.675 İş Bankası (C) 81.926.079 ASELSAN 74.030.064 Ereğli Demir Çelik 53.712.517 Tüpraş 50.379.288 Tekfen Holding 47.926.477 Koza Madencilik 45.115.171 Pegasus 41.772.233 Karsan Otomotiv 40.061.168 Emlak Konut GMYO 38.300.714 Vestel 38.298.681 Türk Telekom 37.911.177 Yapı ve Kredi Bank. 37.440.493 Verusa Holding 32.479.049

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)