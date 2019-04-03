Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 448.385.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|448.385.256
|Garanti Bankası
|409.788.387
|Halkbank
|225.594.460
|Akbank
|200.468.477
|Kardemir (D)
|134.310.360
|Vakıflar Bankası
|113.365.502
|Petkim
|93.435.675
|İş Bankası (C)
|81.926.079
|ASELSAN
|74.030.064
|Ereğli Demir Çelik
|53.712.517
|Tüpraş
|50.379.288
|Tekfen Holding
|47.926.477
|Koza Madencilik
|45.115.171
|Pegasus
|41.772.233
|Karsan Otomotiv
|40.061.168
|Emlak Konut GMYO
|38.300.714
|Vestel
|38.298.681
|Türk Telekom
|37.911.177
|Yapı ve Kredi Bank.
|37.440.493
|Verusa Holding
|32.479.049
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: AA
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
Aday Olmamasına Rağmen Tekrar Muhtar Seçildi