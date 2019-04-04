Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 694.947.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 694.947.601
Garanti Bankası 356.675.563
Akbank 200.424.506
Halkbank 174.785.177
Ereğli Demir Çelik 96.030.642
Petkim 93.076.388
Vakıflar Bankası 85.378.012
Kardemir (D) 75.754.097
Turkcell 66.124.886
ASELSAN 56.590.559
Tüpraş 53.999.916
Yapı ve Kredi Bank. 53.347.103
İş Bankası (C) 49.903.314
Koza Madencilik 47.204.505
Koza Altın 45.119.803
Emlak Konut GMYO 44.961.644
Bim Mağazalar 38.259.503
Türk Telekom 32.887.446
Zorlu Enerji 28.113.912
Vestel 24.844.280
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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