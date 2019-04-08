Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 614.826.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 614.826.542
Garanti Bankası 422.874.906
Halkbank 403.735.272
Kardemir (D) 178.461.017
Vakıflar Bankası 162.591.226
Akbank 144.417.472
İş Bankası (C) 138.198.032
Yapı ve Kredi Bank. 131.270.601
ASELSAN 117.034.107
Petkim 96.276.874
Koza Madencilik 96.183.520
Tüpraş 59.266.144
Türk Telekom 57.617.645
Ereğli Demir Çelik 55.592.150
Bim Mağazalar 42.370.195
Koza Altın 38.380.128
Turkcell 33.021.771
Hürriyet Gzt. 25.784.704
Pegasus 24.951.564
Emlak Konut GMYO 23.901.517
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]