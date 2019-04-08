Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 614.826.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|614.826.542
|Garanti Bankası
|422.874.906
|Halkbank
|403.735.272
|Kardemir (D)
|178.461.017
|Vakıflar Bankası
|162.591.226
|Akbank
|144.417.472
|İş Bankası (C)
|138.198.032
|Yapı ve Kredi Bank.
|131.270.601
|ASELSAN
|117.034.107
|Petkim
|96.276.874
|Koza Madencilik
|96.183.520
|Tüpraş
|59.266.144
|Türk Telekom
|57.617.645
|Ereğli Demir Çelik
|55.592.150
|Bim Mağazalar
|42.370.195
|Koza Altın
|38.380.128
|Turkcell
|33.021.771
|Hürriyet Gzt.
|25.784.704
|Pegasus
|24.951.564
|Emlak Konut GMYO
|23.901.517
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA
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