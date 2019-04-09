Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 575.019.072 Kardemir (D) 453.041.081 Garanti Bankası 266.181.433 Halkbank 202.166.302 Akbank 186.969.386 Vakıflar Bankası 124.109.050 Petkim 81.219.545 İş Bankası (C) 81.159.085 Yapı ve Kredi Bank. 75.750.866 Ereğli Demir Çelik 73.267.912 Türk Telekom 72.853.977 Vestel 65.200.972 ASELSAN 58.480.781 Tüpraş 57.348.039 Emlak Konut GMYO 49.718.020 Koza Madencilik 40.539.983 Turkcell 30.604.150 T.S.K.B. 27.072.169 Sasa Polyester 26.406.861 Bim Mağazalar 25.983.816

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)