Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 575.019.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 575.019.072
Kardemir (D) 453.041.081
Garanti Bankası 266.181.433
Halkbank 202.166.302
Akbank 186.969.386
Vakıflar Bankası 124.109.050
Petkim 81.219.545
İş Bankası (C) 81.159.085
Yapı ve Kredi Bank. 75.750.866
Ereğli Demir Çelik 73.267.912
Türk Telekom 72.853.977
Vestel 65.200.972
ASELSAN 58.480.781
Tüpraş 57.348.039
Emlak Konut GMYO 49.718.020
Koza Madencilik 40.539.983
Turkcell 30.604.150
T.S.K.B. 27.072.169
Sasa Polyester 26.406.861
Bim Mağazalar 25.983.816
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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