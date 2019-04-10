Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 628.943.193 Kardemir (D) 395.671.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 628.943.193
Kardemir (D) 395.671.795
Garanti Bankası 323.458.994
Türk Hava Yolları 320.766.644
Vakıflar Bankası 247.004.374
Akbank 155.595.484
İş Bankası (C) 78.447.500
ASELSAN 76.204.435
Ereğli Demir Çelik 63.577.213
Petkim 63.476.151
Yapı ve Kredi Bank. 58.745.829
Türk Telekom 55.799.654
Koza Madencilik 46.519.891
Tüpraş 39.619.886
Odaş Elektrik 35.009.674
Emlak Konut GMYO 29.003.138
Turkcell 26.468.859
Vestel 24.539.263
Bim Mağazalar 24.498.450
Sabancı Holding 19.313.635
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:15 Kaynak: AA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Demir Çelik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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