Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 628.943.193 Kardemir (D) 395.671.795 Garanti Bankası 323.458.994 Türk Hava Yolları 320.766.644 Vakıflar Bankası 247.004.374 Akbank 155.595.484 İş Bankası (C) 78.447.500 ASELSAN 76.204.435 Ereğli Demir Çelik 63.577.213 Petkim 63.476.151 Yapı ve Kredi Bank. 58.745.829 Türk Telekom 55.799.654 Koza Madencilik 46.519.891 Tüpraş 39.619.886 Odaş Elektrik 35.009.674 Emlak Konut GMYO 29.003.138 Turkcell 26.468.859 Vestel 24.539.263 Bim Mağazalar 24.498.450 Sabancı Holding 19.313.635

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)