Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 628.943.193 Kardemir (D) 395.671.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:15 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|628.943.193
|Kardemir (D)
|395.671.795
|Garanti Bankası
|323.458.994
|Türk Hava Yolları
|320.766.644
|Vakıflar Bankası
|247.004.374
|Akbank
|155.595.484
|İş Bankası (C)
|78.447.500
|ASELSAN
|76.204.435
|Ereğli Demir Çelik
|63.577.213
|Petkim
|63.476.151
|Yapı ve Kredi Bank.
|58.745.829
|Türk Telekom
|55.799.654
|Koza Madencilik
|46.519.891
|Tüpraş
|39.619.886
|Odaş Elektrik
|35.009.674
|Emlak Konut GMYO
|29.003.138
|Turkcell
|26.468.859
|Vestel
|24.539.263
|Bim Mağazalar
|24.498.450
|Sabancı Holding
|19.313.635
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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