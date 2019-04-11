Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 517.827.421 Halkbank 332.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|517.827.421
|Halkbank
|332.912.893
|Garanti Bankası
|311.228.442
|Akbank
|123.985.881
|Kardemir (D)
|95.911.965
|Petkim
|84.977.162
|Vakıflar Bankası
|84.032.434
|İş Bankası (C)
|78.837.916
|ASELSAN
|76.146.011
|Koza Madencilik
|75.923.079
|Türk Telekom
|62.425.546
|Emlak Konut GMYO
|46.755.153
|İhlas Gayrimenkul
|40.989.513
|Turkcell
|38.400.562
|Ereğli Demir Çelik
|34.259.449
|Vestel
|32.649.498
|Tüpraş
|30.255.773
|Yapı ve Kredi Bank.
|29.193.056
|Koç Holding
|27.580.237
|Koza Altın
|25.726.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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