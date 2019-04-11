Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 517.827.421 Halkbank 332.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 517.827.421
Halkbank 332.912.893
Garanti Bankası 311.228.442
Akbank 123.985.881
Kardemir (D) 95.911.965
Petkim 84.977.162
Vakıflar Bankası 84.032.434
İş Bankası (C) 78.837.916
ASELSAN 76.146.011
Koza Madencilik 75.923.079
Türk Telekom 62.425.546
Emlak Konut GMYO 46.755.153
İhlas Gayrimenkul 40.989.513
Turkcell 38.400.562
Ereğli Demir Çelik 34.259.449
Vestel 32.649.498
Tüpraş 30.255.773
Yapı ve Kredi Bank. 29.193.056
Koç Holding 27.580.237
Koza Altın 25.726.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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