Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 517.827.421 Halkbank 332.912.893 Garanti Bankası 311.228.442 Akbank 123.985.881 Kardemir (D) 95.911.965 Petkim 84.977.162 Vakıflar Bankası 84.032.434 İş Bankası (C) 78.837.916 ASELSAN 76.146.011 Koza Madencilik 75.923.079 Türk Telekom 62.425.546 Emlak Konut GMYO 46.755.153 İhlas Gayrimenkul 40.989.513 Turkcell 38.400.562 Ereğli Demir Çelik 34.259.449 Vestel 32.649.498 Tüpraş 30.255.773 Yapı ve Kredi Bank. 29.193.056 Koç Holding 27.580.237 Koza Altın 25.726.835

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)