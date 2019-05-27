Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
3 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 302.241.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|302.241.236
|Garanti Bankası
|276.553.843
|Sasa Polyester
|206.117.266
|Halkbank
|125.160.779
|Kardemir (D)
|121.910.915
|Akbank
|101.786.788
|Koza Madencilik
|95.453.302
|Vakıflar Bankası
|79.512.290
|İş Bankası (C)
|71.095.550
|Petkim
|70.570.266
|ASELSAN
|64.912.454
|Türk Telekom
|49.188.861
|Emlak Konut GMYO
|44.615.708
|Ereğli Demir Çelik
|40.287.166
|Yapı ve Kredi Bank.
|35.641.759
|Vestel
|27.808.940
|Turkcell
|27.363.305
|Koza Altın
|26.327.403
|Tüpraş
|22.135.335
|İpek Doğal Enerji
|21.649.681
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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